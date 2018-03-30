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Глава МИД Грузии и посол Великобритании обсудили инцидент в Солсбери


30.03.2018   14:25
Вице-премьер, глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе встретился с послом Великобритании в Тбилиси Джастином Маккензи Смитом. Британский дипломат поблагодарил грузинские власти за поддержку и солидарность с Лондоном, проявленную в вопросе использования на территории Соединенного Королевства химического оружия.

Речь идет об отравлении ядовитым веществом “Новичок” бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Великобритании считают, что за покушением стоит Москва. В ответ на инцидент в городе Солсбери Лондон выдворил 23 российских дипломата. Позже аналогичные решения приняли свыше 20 стран Запада. 29 марта к акции солидарности присоединилась и Грузия, объявив нежелательной персоной сотрудника секции интересов РФ при посольстве Швейцарии.

Сообщая о последовавшей за этим встрече министра иностранных дел Грузии и британского посла, МИД раскрыл детали переговоров. Маккензи Смит отметил, что Тбилиси и Лондон, будучи стратегическими партнерами, расценивают этот факт [инцидент в Солсбери] как серьезный вызов общей безопасности и подчеркивают необходимость консолидации позиции международного сообщества.

Михаил Джанелидзе, в свою очередь, поблагодарил Великобританию за поддержку как территориальной целостности и суверенитета Грузии, так и ее евроатлантических устремлений. Глава МИД отметил, что Соединенное Королевство поддерживает Тбилиси во всех международных форматах.

Напомним, ранее решение грузинских властей выдворить российского дипломата прокомментировали и в Госдепартаменте США.

"СОВА"





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