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Георгий Барамидзе: «Альянс патриотов» пятая колонна, озвучивающая интересы России


30.03.2018   14:26
"Альянс патриотов" является пятой колонной, озвучивающей интересы России - заявил член "Национального движения" Георгий Барамидзе в передаче "Актуальная тема вместе с Макай Цинцадзе".

"По их мнению, мы должны строить наши действия по принципу того, что если тебя одолеет медведь, надо звать его батенькой. Оказывается, мы должны заботиться не об освобождении оккупированных территорий, а должны преклонить голову перед Россией для защиты остальной Грузии. Россия практически вмешивается во все страны, и у нее везде внедрена своя агентура влияния, организации, которые напрямую работают на нее. Это уже не секрет, и всем известно"- заявил Георгий Барамидзе в эфире "Первого канала".

Этим заявлением Георгий Барамидзе ответил Ирме Инашвили, заявившей во включении в передаче, что в ситуации, когда Россия усиливает военную технику, строит военные городки, и Грузия находится в предвоенном положении, высылка российского дипломата из Грузии была ошибкой.








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