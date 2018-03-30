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Абашидзе не стал комментировать ситуацию с высылкой российского дипломата из Грузии


30.03.2018   15:18
Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе не уточнил, повлияет ли решение грузинского МИД о высылке из страны российского дипломата на его регулярные встречи с заместителем главы МИД РФ Григорием Карасиным.

Ранее грузинский МИД потребовал от сотрудника секции интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии покинуть страну в течение семи дней. Решение принято в знак солидарности с Великобританией.

"Я не могу добавить ничего, кроме того, что было сказано в заявлении МИД. Посмотрим, как будет, понадобится время, чтобы посмотреть, какая реакция последует от российской стороны. Остальное лучше спросить у экспертов", — заявил Абашидзе в эфире телекомпании "Рустави 2".

На вопрос, повлияет ли решение МИД на его встречи с Карасиным, Абашидзе ответил, что "дата следующей встречи пока не назначена". "Обычно наши встречи касаются других тем, мы обсуждает конкретные вопросы", — заявил Абашидзе.






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