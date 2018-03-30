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Несколько депутатов покинули заседание парламентского комитета по юридическим вопросам в знак протеста


30.03.2018   15:20
Несколько депутатов покинули заседание парламентского комитета по юридическим вопросам в знак протеста во время обсуждения законодательных поправок в связи с «воровским сообществом».

Депутат Вано Зардиашвили поставил вопрос о закрытии заседания, однако председатель комитета Эка Беселия заявила, что не видит в этом необходимости.

К спору Беселия-Зардиашвили подключился Гедеван Попхадзе, который отметил, что в случае возникновения конфиденциальных вопросов, депутаты могут встретиться с заместителем министра внутренних дел в закрытом формате. Ему хотел ответить депутат Анри Оханашвили, однако Эка Беселия не позволила ему выступить.

На заявления сторон откликнулась заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили, которая отметила, что закрытие заседания комитета целесообразно, однако она была готова продолжить обсуждение вопросов в открытом формате.

После того, как в комитете начали рассматривать другие вопросы, депутаты вернулись на заседание.






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