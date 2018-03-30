Посол Великобритании поблагодарил Михаила Джанелидзе за поддержку и солидарность

30.03.2018 15:45 Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе встретился с послом Великобритании в Грузии Джастином Маккензи Смитом.



Посол поблагодарил руководителя внешнеполитического ведомства Грузии за ту поддержку и солидарность, которую Грузия выразила в отношении Британии и ее шаги с точки зрения реагирования на факт использования химического оружия.



По информации МИД Грузии, Великобритания и Грузия, как стратегические партнеры рассматривают этот факт серьезным вызовом общей безопасности и подчеркивают необходимость консолидированной позиции международного сообщества.



Министр иностранных дел, в свою очередь, поблагодарил посла за поддержку Соединенного Королевства территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также в евроатлантической интеграции.



По данным министерства иностранных дел Грузии, Соединенное Королевство поддерживает Грузию во всех международных форматах, что в очередной раз было продемонстрировано британскими дипломатическими усилиями в Совете ООН по правам человека.



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