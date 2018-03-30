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Спикер парламента встретился с экспертом Национального демократического института
30.03.2018 15:53
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с приглашенным экспертом Национального демократического института (NDI) Мари-Андре Лажуа.
На встрече, на которой присутствовала руководитель офиса Национального демократического института Грузии Лора Торнтон, эксперт представила рекомендации и результаты исследования потребностей Учебного центра парламента Грузии и международные модели функционирования центров образования в парламентах.
Как сообщили в пресс-службе парламента Грузии, на заседании были представлены различные рекомендации, которые сделают деятельность Учебного центра парламента более гибкой и мобильной.
Стороны согласились с тем, что предлагаемые рекомендации будут рассмотрены, и наиболее приемлемая модель будет выбрана из предлагаемых вариантов.
По словам председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, сотрудничество в этом направлении с Национальным демократическим институтом и другими международными донорами будет продолжаться.
Во встрече также приняли участие глава парламентского аппарата Гиви Миканадзе и руководитель кабинета председателя парламента Грузии Николоз Самхарадзе.
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