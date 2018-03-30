«Европейская Грузия» требует от СГБ провести расследование против экс-министра регионального развития

30.03.2018 19:05 Параллельно брифингу премьера, где Георгий Квирикашвили обнародовал информацию об отставке министра регионального развития и инфраструктуры, "Европейская Грузия" внесла иск против Зураба Алавидзе.



"Европейская Грузия" обвиняет министра в отставке в коррупционных сделках, и обращается к Службе государственной безопасности с требованием провести расследование.



По заявлению одного из лидеров партии Гиви Таргамадзе, "Европейская Грузия" продолжит публикацию материалов незаконной деятельности уже экс-министра, и отставка не остановит его разоблачение.



По его же заявлению, необходимо не только правительственное изменение, но и искоренение схемы, которую внедрил Алавидзе.



"Пока мы не озвучили всю информацию, касающуюся его деятельности, и здесь не сработает принцип – мы опередили вас, сняли его, а теперь отстаньте от него. Назначение на этой должности Цкитишвили означает, что напрямую назначен Бидзина Иванишвили"- заявил Таргамадзе.



По словам члена партии Ираклия Кикнавелидзе, Зураб Алавидзе должен ответить не только отставкой с должности, следствие обязательно должно заинтересоваться этим делом.



"Мы передали Службе государственной безопасности материал, касающийся коррупционной деятельности уже бывшего министра инфраструктуры Грузии. Материалы касаются конкретно одного направления. Это департамент дорог, где одна группа людей под руководством Зураба Алавидзе одной рукой выдавала тендеры компаниям, которые должны были проложить дороги, а другой рукой - компаниям, которые должны были проверять качество работы. После этого представители данной коррупционной схемы сами стали работать как в планирующих, так и проверяющих компаниях. Именно это является коррупцией, и Алавидзе должен ответить за это не только уходом с должности, но и привлечением к уголовной ответственности. Надеемся, Служба государственной безопасности проявит интерес, и расследует это дело"- заявил Ираклий Кикнавелидзе.

















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