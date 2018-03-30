Система, которая называется Квирикашвили, закончилась - Хухашвили

30.03.2018 19:08 В кабинете министров начались правительственные изменения. Сегодня премьер-министр Грузии официально подтвердил распространенную в СМИ информацию, и официально представил доверенное лицо Бидзины Иванишвили, Майю Цкитишвили на должность министра регионального развития и инфраструктуры. Она руководила канцелярией правительства еще с 2012 года, с того периода, когда премьер-министром был Бидзина Иванишвили.



То, что вместо Зураба Алавидзе министром стала одна из самых близких членов окружения Иванишвили, не удивило бывшего советника экс-премьера. В беседе с "Ньюпост" Гия Хухашвили говорит, что портфель министра проходит на доверии Бидзины Иванишвили:



"Скажите, кто в правительстве не является доверенным лицом Бидзины Иванишвили?! Все такие, поэтому несколько неудобно, и неправильно конкретизировать, что новый министр инфраструктуры пользуется доверием бывшего премьера. Я очень хорошо знаком с Майей Цкитишвили, и очень положительно отношусь к ней. Ее назначение министром инфраструктуры является редким, но правильным решением со стороны власти. Цкитишвили действительно деловой, профессиональный, и порядочный человек"- отметил политолог.



Касательно ожидаемых правительственных изменений, по словам политолога, "топот Квирикашвили ногами" болезненно обернется для действующего премьера.



"Сегодня Квирикашвили затопал ногами, дескать, не дождетесь моего ухода. Вот такую несерьезную картину мы получили. Система, которая называется Квирикашвили, закончилась, и надо предполагать, что Алавидзе был частью этой системы. Я не могу прогнозировать, когда будет оформлен конец Квирикашвили во времени, за неделю, за месяц или год. Системный конец уже наступил, несмотря на то, что Квирикашвили вещает с трибуны, что таймер его отставки несколько лет не зазвонит, даже говорить об этом смешно и несерьезно. Это факторы, которые не зависят от Квирикашвили. У него и раньше не было особо большого политического ресурса, а на данный момент он совершенно исчерпан. Его уход с должности является вопросом времени, для меня важно, что системно Георгий Квирикашвили уже не существует"- заявил Гия Хухашвили.



По мнению эксперта, было бы логично, если бы Квирикашвили из канцелярии правительства оказался в кабинете президента, но очевидно данный сценарий неприемлем для действующего премьера.



"По моему, существовал мягкий сценарий правительственных изменений, по которым Георгий Квирикашвили должен был спокойно, безболезненно, быстро перебраться в кресло президента. В этом была определенная логика, но видимо, он не захотел идти по мягкому сценарию, тогда ему придется идти по жесткому сценарию, который будет очень болезненным для него"- заявил Гия Хухашвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

