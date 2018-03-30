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Майя Цкитишвили приступила к работе на новой должности


30.03.2018   19:41
Министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили уже начала работу на новой должности.

Зураб Алавидзе, бывший глава ведомства, представил сотрудникам министерства Майю Цкитишвили.

Новый министр рассказала о будущих планах. По словам Майи Цкитишвили, она не планирует кадровых изменений в ближайшем будущем и соответствующие решение будут приняты после ознакомления с персоналом.

По её словам, текущие проекты, которые являются частью стратегии пространственного развития, будут продолжаться.

Майя Цкитишвили, сменила на посту министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураба Алавидзе, который продолжит работу в частном секторе.






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