Квирикашвили исключает сотрудничество с бывшей правящей партией

30.03.2018 20:00 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили исключает любой сговор с той политической силой, которая по его словам «оставила нам наследие 2008 года вместе с оккупационной силой и не смогла избежать ни одну тяжелую провокацию в новейшей истории Грузии».



Заявление премьер сделал в Хони, в ходе представления Гиви Чичинадзе кандидатом в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты» в избирательном округе Вани и Хони.



«Я слежу за разной информацией в СМИ. Распространился слух, что мы предоставляем определенный карт-бланш «Национальному движению», или партиям, созданным их бывшими соратниками и т.н.



Хочу сказать вам, что любой сговор с той политической силой, которая по его словам «оставила нам наследие 2008 года вместе с оккупационной силой и не смогла избежать ни одну тяжелую провокацию в новейшей истории Грузии. Исключено какая-либо дружба или сотрудничество с ними или отделившимися от них партиями», — заявил Георгий Квирикашвили.















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