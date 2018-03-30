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Квирикашвили исключает сотрудничество с бывшей правящей партией
30.03.2018 20:00
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили исключает любой сговор с той политической силой, которая по его словам «оставила нам наследие 2008 года вместе с оккупационной силой и не смогла избежать ни одну тяжелую провокацию в новейшей истории Грузии».
Заявление премьер сделал в Хони, в ходе представления Гиви Чичинадзе кандидатом в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты» в избирательном округе Вани и Хони.
«Я слежу за разной информацией в СМИ. Распространился слух, что мы предоставляем определенный карт-бланш «Национальному движению», или партиям, созданным их бывшими соратниками и т.н.
Хочу сказать вам, что любой сговор с той политической силой, которая по его словам «оставила нам наследие 2008 года вместе с оккупационной силой и не смогла избежать ни одну тяжелую провокацию в новейшей истории Грузии. Исключено какая-либо дружба или сотрудничество с ними или отделившимися от них партиями», — заявил Георгий Квирикашвили.
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