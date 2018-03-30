Президент предлагает премьеру и парламенту начать совместную работу для принятия в Конгрессе США акта в поддержку Грузии

30.03.2018 20:34 «Президент Грузии Георгий Маргвелашвили официально обратился к премьер-министру Георгию Квирикашвили и председателю парламента Ираклию Кобахидзе с призывом начать совместную работу, чтобы Конгресс США принял акт поддержки Грузии», — заявил секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили.



По его словам, после того, как президент вернулся в Тбилиси из США, продолжились консультации со сторонниками, сенаторами и аналитическими центрами, а также состоялась коммуникация с премьер-министром и министром иностранных дел.



«Президент Грузии озвучил несколько важных инициатив в рамках европейского и американского визитов, в том числе инициативу о разработке акта о поддержке Грузии в Конгрессе, который получил двухпартийную поддержку.



Вернувшись в Тбилиси, мы продолжили консультации со сторонниками, сенаторами и аналитическими центрами. Мы также общались с премьер-министром, министром иностранных дел. Сегодня президент официально проинформировал премьер-министра и председателя парламента о деталях инициативы и последующих шагах, а также выразил полную готовность к консультациям.



В условиях, когда российский ревизионизм переходит в новую фазу в динамике «холодной войны», когда консолидирован Запад, частью которого является Грузия, важно понять, что Грузия является ключевым местом для обеспечения как региональной, так и европейской безопасности. Следовательно, такая инициатива будет своевременным и адекватным ответом на поставленные задачи », — сказал Давид Раквиашвили.



В рамках визита в США президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступил в Вашингтоне на конференции в Конгрессе с инициативой о принятии акта о поддержке Грузии.















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