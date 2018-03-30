В Национальной галерее состоится выставка работ на тематику «Вод Лагидзе»

30.03.2018 20:43 «Требуйте везде» — так называется выставка, которая откроется в Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе. Экспозиция объединяет работы более 50 артистов на тему «Вод Лагидзе».



Название выставки является отголоском надписи «Требуйте везде», которая появилась на первом рекламном щите вод и быстро снискал популярность.



«Воды Лагидзе» являются одним из символов Тбилиси и нематериальным памятником культурного наследия. Автор прохладительных напитков – ученый, общественный деятель и меценат Митрофан Лагидзе (1869 -1960).



Выставка продлится в Национальной галерее до 18 апреля.

















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