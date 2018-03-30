|
В Национальной галерее состоится выставка работ на тематику «Вод Лагидзе»
30.03.2018 20:43
«Требуйте везде» — так называется выставка, которая откроется в Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе. Экспозиция объединяет работы более 50 артистов на тему «Вод Лагидзе».
Название выставки является отголоском надписи «Требуйте везде», которая появилась на первом рекламном щите вод и быстро снискал популярность.
«Воды Лагидзе» являются одним из символов Тбилиси и нематериальным памятником культурного наследия. Автор прохладительных напитков – ученый, общественный деятель и меценат Митрофан Лагидзе (1869 -1960).
Выставка продлится в Национальной галерее до 18 апреля.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна