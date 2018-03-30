Непарламентская оппозиция призывает ГМ поддержать Нинию Какабадзе на должность члена Попечительского совета ОВГ

30.03.2018 20:48 Две непарламентские оппозиционные партии - Свободные демократы и Республиканцы - призвали сегодня парламентское большинство поддержать кандидата, выдвинутого Европейской Грузией по квоте парламентского меньшинства в члены Попечительского совета Общественного вещателя Грузии Нинию Какабадзе.



Ниния Какабадзе, кандидатуру которой ранее единогласно одобрила созданная Парламентом Конкурсная комиссия, на прошедшем 23 марта заседании не смогла заручиться поддержкой депутатов правящей команды. А 26 марта ее кандидатуру повторно представила Парламенту Европейская Грузия.



По заявлению Свободных демократов, «особенно важно, чтобы в Попечительский совет Общественного вещателя входили независимые, критически мыслящие и бескомпромиссные люди», такие как Ниния Какабадзе. А в Республиканской партии считают, что «выдвижение Нинии Какабадзе на повторное голосование является возможностью, чтобы члены Парламента руководствовались духом закона «О вещании» и проголосовали за кандидата, выдвинутого оппозиционной политической силой, и чтобы они приступили к укоренению высокой политической культуры».



Парламент Грузии 16 февраля объявил конкурс на четыре вакансии в Попечительском совете Общественного вещателя. Конкурс на вакантные места по квотам парламентского большинства, Верховного совета Аджарии и народного защитника был объявлен в соответствии с ротацией, согласно которой, в каждые два года у трех членов совета истекают сроки полномочий и их заменяют новыми попечителями. Вакансия по квоте меньшинства возникла после того, как избранный по этой квоте Сулхан Саладзе покинул Попечительский совет на основании собственного заявления.



23 марта Парламент избрал Зазу Шатиришвили по квоте парламентского большинства и Бесика Лилуашвили по квоте Верховного совета Аджарии. А кандидатура Нинии Какабадзе, представленная парламентским меньшинством, не смогла пройти.



До сих пор не известна кандидатура, которая должна быть избрана по квоте народного защитника. Омбудсмен Нино Ломьярия на эту должность выдвигала кандидатуру Звиада Девдариани, директора НПО Агентства гражданского развития, но после распространившихся обвинений в его адрес о секксуальных домогательствах в отношении женщин Девдариани отозвал свою кандидатуру. Ломджария представит новую кандидатуру в ближайшие время. Кандидат будет выбран из того списка, который был представлен Специальной конкурсной комиссией Парламенту 13 марта.



Попечительский совет Общественного вещателя Грузии состоит из избранных на шестилетний срок 9 членов, по три члена которого избираются по представлению парламентского большинства и меньшинства, один – по квоте Верховного совета Аджарии и два – по представлению народного защитника на шестилетний срок.



Попечительский совет избирает директора Общественного вещателя, определяет программные приоритеты вещателя и утверждает Положение и бюджет вещателя.



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