Берлин не удивлен решением Москвы выслать немецких дипломатов

30.03.2018 22:08 Глава МИД Германии Гайко Маас заявил, что решение России о высылке четырех немецких дипломатов не стало неожиданностью. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Маас отметил, что сегодняшние меры России не стали неожиданностью.



Министр подчеркнул, что Германия приняла решение выслать российских дипломатов "не бездумно". "Наш ответ в деле Скрипаля был необходим и принят в качестве политического сигнала", - сказал он.



Как известно, 26 марта Германия объявила о высылке российских дипломатов в ответ на отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.



Напомним, в ответ на высылку российских дипломатов в связи с отравлением экс-шпиона Скрипаля Россия объявила персонами нон грата дипломатов из 23 стран мира.



Накануне Россия объявила о высылке 58 американских дипломатов и двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге. Также объявлено о закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге.















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