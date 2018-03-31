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В Великобритании могут закрыть торговое представительство России
31.03.2018 14:36
Правительство Великобритании рассматривает возможность закрытия российского торгового представительства, - сообщает британская газета Daily Mail.
Торговое представительство расположено в районе Хайгейт на севере Лондона, и в британском правительстве его называют «логовом шпионов», - сообщает The Telegraph со ссылкой на источник.
Издание отмечает, что помимо торгового представительства, следует добавить еще три основные «базы» Кремля в Великобритании: посольство, генеральное консульство и загородную недвижимость в прилегающих к Лондону графствах.
Отношения между Лондоном и Москвой осложнились после отравления 4 марта в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. В Лондоне Москву обвинили в использовании нервно-паралитического вещества.
В начале марта британские власти выслали из Великобритании 23 российских дипломата, за этим последовали аналогичные шаги со стороны 29 стран мира. В свою очередь, вчера Москва заявила о решении выслать в ответ из страны дипломатов ряда стран.
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