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В обществе все еще нет ответов на вопросы касательно обстоятельств смерти Звиада Гамсахурдиа


31.03.2018   14:37
Считаю очень важным, чтобы по поводу смерти Звиада Гамсахурдиа не осталось неясностей и вопросов, - об этом говорится в заявлении президента Грузии Георгия Маргвелашвили, которое он распространяет в связи с Днем референдума.

По словам Маргвелашвили, что в обществе по-прежнему не даны ответы на вопросы в связи с обстоятельствами смерти Звиада Гамсахурдиа.

«Сегодня мы отмечаем день народного референдума, проведенного по вопросу восстановления государственной независимости Грузии. Нашу историю на протяжении тысячелетий направляло именно стремление восстановить государственность и независимость Грузии.

На референдуме, проведенном 31 марта, грузинский народ ясно выразил свою непоколебимую волю к восстановлению государственности. Тогда все вместе, вместе с абхазами и осетинами, мы ясно и однозначно заявили, что ставим целью стать достойным членом современного демократического содружества, занять то место, которое нам принадлежит по праву - одного из народов с древнейшей и уникальнейшей культурой. Мы никогда не ставили эту цель под вопрос, и сегодня Грузия продолжает двигаться к полноценному месту в общей европейской семье.

Сегодня также день рождения первого президента независимой Грузии Звиада Гамсахурдиа, которому исполнилось бы 79 лет. Звиад Гамсахурдиа внес огромный вклад в формирование национально-освободительного движения Грузии и восстановление государственности Грузии.

Именно под руководством Звиада Гамсахурдиа на основании народного референдума по вопросу восстановления государственной независимости Грузии, проведенного 31 марта 1991 года, была объявлена независимость Грузии.

Когда основным достижением нашего государства являются демократические ценности, когда мы строим правовое государство, в обществе все еще нет ответов на вопросы касательно обстоятельств смерти Звиада Гамсахурдиа. Считаю очень важным, чтобы по поводу смерти Звиада Гамсахурдиа не осталось неясностей и вопросов», - говорится в заявлении президента.






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