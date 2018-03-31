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Премьер-министр Грузии население с Днем референдума о независимости Грузии
31.03.2018 14:51
Поздравляю всю Грузию с Днем референдума, желаю каждому нашему гражданину жить в едином и сильном государстве, - об этом говорится в заявлении премьер-министра Грузии.
Глава правительства коснулся референдума, прошедшего 31 марта 1991 года и поздравил с этим днем всю нацию.
«31 марта 1991 года стало переломным в новейшей истории нашей страны – результаты проведенного в этот день референдума заложили основу восстановлению государственной независимости и определили будущее Грузии.
Грузинский народ никогда не изменял идее свободы – 100 лет назад, 26 мая 1918 года эта идея осуществилась и, приняв Акт независимости, Грузия объявила о создании Первой демократической республики.
Непоколебимая воля к восстановлению независимости проявилась именно на референдуме 31 марта – наш народ по всей территории Грузии, включая Абхазию и Самачабло, проголосовал за государственную независимость страны.
Главным действующим лицом этого исторического дня был первый президент Грузии Звиад Гамсахурдиа, которому сегодня исполнилось бы 79 лет.
Поздравляю всю Грузию с Днем референдума, желаю каждому нашему гражданину жить в едином и сильном государстве», - говорится в заявлении премьер-министра.
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