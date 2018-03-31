Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр Грузии население с Днем референдума о независимости Грузии


31.03.2018   14:51
Поздравляю всю Грузию с Днем референдума, желаю каждому нашему гражданину жить в едином и сильном государстве, - об этом говорится в заявлении премьер-министра Грузии.

Глава правительства коснулся референдума, прошедшего 31 марта 1991 года и поздравил с этим днем всю нацию.

«31 марта 1991 года стало переломным в новейшей истории нашей страны – результаты проведенного в этот день референдума заложили основу восстановлению государственной независимости и определили будущее Грузии.

Грузинский народ никогда не изменял идее свободы – 100 лет назад, 26 мая 1918 года эта идея осуществилась и, приняв Акт независимости, Грузия объявила о создании Первой демократической республики.

Непоколебимая воля к восстановлению независимости проявилась именно на референдуме 31 марта – наш народ по всей территории Грузии, включая Абхазию и Самачабло, проголосовал за государственную независимость страны.

Главным действующим лицом этого исторического дня был первый президент Грузии Звиад Гамсахурдиа, которому сегодня исполнилось бы 79 лет.

Поздравляю всю Грузию с Днем референдума, желаю каждому нашему гражданину жить в едином и сильном государстве», - говорится в заявлении премьер-министра.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Более 600 тысяч жителей Грузии задолжали ломбардам
Общий внешний долг Грузии по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 17,2 млрд. долларов США
Дочка «Интер РАО» открыла в Тбилиси первую с 1981 года подстанцию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Венесуэльская оппозиция выступает за отмену признания Абхазии и Цхинвальского региона
Путин сменил наместника в оккупированной Абхазии
Почему участились «частные визиты» в Абхазию
В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Посол ЕС в Армении: Для ЕС важен вклад Армении в дело развития европейской культуры
Квирикашвили: Сотрудничество или дружба с политической силой, которая оставила нам наследие 2008 года, исключено
Цулукиани: Выдворением сотрудника секции интересов России Грузия выразила солидарность западному миру
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна