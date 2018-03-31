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Каладзе: Я хочу привлечь больше молодежи, больше женщин к партийной деятельности
31.03.2018 15:11
Генеральный секретарь «Грузинской мечты — Демократическая Грузия» Каха Каладзе призвал членов партии на региональной конференции во Мцхета привлечь молодежь и женщин к партийной деятельности.
«Я хочу привлечь как можно больше молодежи и женщин к партийной деятельности.
У нас очень активные дамы в партии и мы хотим максимально открыть двери партии для того, чтобы больше молодых и опытных людей стали членами нашей партии », — сказал Каха Каладзе.
«Грузинская мечта — Демократическая Грузия» организует сегодня региональные конференции во Мцхета, Гори и Ахалцихе.
В мероприятии принимают участие председатель партии Георгий Квирикашвили, генеральный секретарь партии Каха Каладзе и исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.
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