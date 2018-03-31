Каладзе: Я хочу привлечь больше молодежи, больше женщин к партийной деятельности

31.03.2018 15:11 Генеральный секретарь «Грузинской мечты — Демократическая Грузия» Каха Каладзе призвал членов партии на региональной конференции во Мцхета привлечь молодежь и женщин к партийной деятельности.



«Я хочу привлечь как можно больше молодежи и женщин к партийной деятельности.



У нас очень активные дамы в партии и мы хотим максимально открыть двери партии для того, чтобы больше молодых и опытных людей стали членами нашей партии », — сказал Каха Каладзе.



«Грузинская мечта — Демократическая Грузия» организует сегодня региональные конференции во Мцхета, Гори и Ахалцихе.



В мероприятии принимают участие председатель партии Георгий Квирикашвили, генеральный секретарь партии Каха Каладзе и исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.















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