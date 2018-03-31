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Кобахидзе: Мы выражаем солидарность нашим стратегическими партнерам и исходя из этого принимаем решения по конкретным вопросам


31.03.2018   15:13
«Мы выражаем солидарность нашим стратегическими партнерами и исходя из этого принимаем решение по конкретным вопросам, — сказал председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление МИД России.

«К сожалению, я не слышал этого заявления. В целом, я могу отметить, что мы действуем, естественно, в соответствии с нашими национальными интересами, это для нас главное.

Мы выражаем солидарность нашим стратегическими партнерами и исходя из этого принимаем решение по конкретным вопросам.

Я не могу сказать, что подразумевается в ответной реакции. Нам важно действовать правильно и действовать основываясь на принципах.

У нас есть твердо сформированные принципы во внешней политике, и все наши решения основаны на этих принципах », — сказал председатель парламента.

МИД России заявил, что Россия объявляет персоной нон грата соответствующего количества сотрудников дипломатических миссий стран, которые выслали российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.

К списку таких стран присоединились — Бельгия, Венгрия, Грузия и Монтенегро и согласно этому заявлению, Россия оставляет за собой право предпринять ответные меры в отношению этих стран.






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