Угулава: Премьер-министр не упомянул главную проблему Вани и Хони - мраморный клоп

31.03.2018 15:28 Один из лидеров партии «Европейская Грузия», кандидат в мажоритарные депутаты Вани и Хони Гиги Угулава заявил, что премьер-министр «сплетничал» об оппозиции, но не упомянул актуальную проблему Вани и Хони, касающуюся распространения мраморных клопов.



Угулава обратился к журналистам в ответ на вчерашнее заявление премьер-министра.



«Премьер-министр нашел время для сплетен о нас во время визита в Вани и Хони, вместо того, чтобы говорить об актуальной проблеме в регионе – мраморном клопе. Премьер-министр еще раз повторил обвинения «путинской России» в связи с войной 2008 года. Прискорбно, что глава правительства постоянно находится в режиме самооправдания», — сказал Гиги Угулава.



Премьер-министр накануне представил Гиви Чичинадзе, кандидатом в мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты» на промежуточных парламентских выборах в Вани и Хони, рассказал избирателям о реализованных правительством проектах и неконструктивном отношении оппозиции.















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