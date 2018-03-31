Кобахидзе: Мы сохраняем то главное достижение, которого достигли в 2012 году

31.03.2018 15:46 «Мы сохраняем главное достижение, которое у нас имеется с 2012 года — это демократия, свобода и права человека, и мы не только сохраняем результат, но и работаем над дальнейшим его усилением – заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе выступая во Мцхета на региональной конференции «Грузинская мечта – Демократическая Грузия».



В своем выступлении исполнительный секретарь партии заявил, что под руководством Бидзины Иванишвили и поддержки граждан стало возможным сменить режим и внедрить демократическое управление.



«Тогда, когда Бидзина Иванишвили выступил с заявлением о том, что он идет в политику, многие люди не верили, что это поможет сменить тогдашний режим и ввести демократическое управление, но под руководством Бидзины Иванишвили и поддержке каждого из вас удалось достигнуть этой цели и теперь, с помощью ваших усилий страна продолжает развиваться во всех направлениях», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Председатель парламента подчеркнул, что Грузия имеет один из самых высоких темпов экономического роста в регионе, который является результатом продуманной экономической политики «Грузинской мечты». По его словам, также продуманная, рациональная и прагматичная политика правящей партии — это высокий уровень политической стабильности.



Как сказал в своем выступлении Ираклий Кобахидзе, обещания, которые дало населению руководство партии 2 года назад, были выполнены.



«Я хотел бы отметить, что в результате партийных реформ, мы одержали убедительную победу на выборах в органы местного управления в прошлом году и Мцхета сегодня обеспечивается всеми надлежащими функциями муниципалитета, который беспрепятственно и правильно обслуживает население. Было бы невозможно выполнить наши обещания без той поддержки, которую вы нам оказали, я еще раз благодарю вас за эту поддержку», — сказал исполнительный секретарь.



По словам Ираклия Кобахидзе, он уверен, что правящая партия также выиграет с большим преимуществом на президентских выборах. По словам председателя парламента, вторая волна партийной реформы запланирована после президентских выборов, которые в конечном итоге сформируют «Грузинскую мечту» как политическое объединение европейского типа.



«У нас впереди очень важные президентские выборы, и я уверен, что при вашей поддержке мы и сейчас добьемся большого успеха, и выиграем с большим преимуществом. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что успех нашей страны, а также успех партии является заслугой каждого из вас, и я еще раз хочу поблагодарить каждого гражданина за преданность. Без поддержки народа наше продвижение было бы невозможно », — сказал исполнительный секретарь партии.



По словам Ираклия Кобахидзе, несмотря на успех, есть и серьезные проблемы для преодоления которых нужно стоять вместе и усиленно трудиться.



«Несмотря на успех, конечно, перед нашим обществом и страной стоят очень важные вызовы. Экономика Грузии нуждается в дальнейшем развитии и укреплении. В Грузии еще много семей, в том числе и в муниципалитете Мцхета, которые живут за чертой бедности. Мы, к сожалению, пока не можем обеспечить всех граждан достойными условиями жизни из-за ограниченных ресурсов.



К сожалению, наша территориальная целостность, по-прежнему нарушена. Наши основные цели внешней политики до сих пор не были достигнуты, и конечно же, это проблемы для преодоления которых необходим титанический труд, взаимная поддержка и этим, я уверен, что мы вместе достигнем поставленных целей», — заявил председатель парламента Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

