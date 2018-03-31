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Власти Чечни заявили о готовности строительства дороги в Грузию


31.03.2018   15:49
Власти Чечни готовы заняться строительством дороги в Грузию, заявил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Кадырова, о перспективах строительства этой дороги он говорил с председателем чеченского правительства Абубакар Эдельгериев. Последний накануне вернулся из Москвы, где проводил встречи в Минэкономразвития РФ.

Дорога в Грузию — один из четырех проектов, которые готово реализовать руководство республики, отметил Кадыров.

«Речь идет о строительстве скоростной железнодорожной магистрали, завершении восстановления второго этапа аэропорта в Грозном. Также нам предстоит завершить строительство участков автомобильной дороги М-29 «Кавказ» в обход г. Гудермеса, Аргуна и Грозного. Еще одним масштабным проектом может стать заявка на строительство дороги на Грузию», — написал глава Чечни.

Сам Эдельгериев позже сообщил, что проект строительства дороги в Грузию «в настоящее время находится на стадии обсуждения».

Чеченские власти не пояснили, о какой именно дороге идет речь. Следует отметить, что в 2012 году, сразу после смены власти в Грузии, Кадыров говорил о возможности возобновления прямого автотранспортного сообщения с Грузией за счет строительства дороги через Итум-Калинский район Чечни.

Грунтовая дорога из Итум-Калинского района ведет к Ахметскому муниципалитету Грузии. Она была проложена в 1990-е годы, после первой чеченской войны. В конце 90-х годов дорогу начали асфальтировать, однако проект был заморожен в 1998 году.

На сегодняшний день ТПП «Казбеги – Верхний Ларс» является единственным функционирующим пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии с Россией.

"Новости-Грузия"





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