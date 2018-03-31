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Премьер-министр Грузии представил кандидата в мажоритарные депутаты в Хони и Вани от ГМ


31.03.2018   16:00
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 30 марта представил избирателям Хони и Вани кандидата в мажоритарные депутаты от Грузинской мечты в этом одномандатном округе, бывшего губернатора региона Имерети Гиви Чичинадзе.

Во время представления кандидата Георгий Квирикашвили рассказал об осуществленных и запланированных инфраструктурных и экономических проектах в регионе Имерети, и призвал население поддержать Гиви Чичинадзе. «Думаю, у него просто не будет конкурента. Конкуренты будут, конечно, но я уверен, что Гиви Чичинадзе победит с большим преимуществом», - заявил премьер-министр журналистам после встречи с населением.

Говоря о конкурентах, в число которых входит один из лидеров Европейской Грузии, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, премьер-министр заявил, что эти люди, «которые оставили тяжелый след в новейшей истории нашей страны, вместе с оккупационной силой создали очень сложную обстановку в нашей стране с точки зрения оккупации и одностороннего признания двух наших исторических регионов», «не имеют морального права вступать в какую-либо конкуренцию с той политической силой, которая сделала все, чтобы создать в стране совершенно другую атмосферу – атмосферу развития».

К назначенным на 28 апреля выборам в мажоритарном округе Хони и Вани к этому времени зарегистрированы 9 кандидатов. Наряду с кандидатами Грузинской мечты и Европейской Грузии в выборах будет участвовать еще один кандидат от парламентской партии, представитель «Альянс патриотов» Германе Хуцидзе. Кроме того, пять кандидатов выдвинуты непарламентскими оппозиционными партиями и один кандидат - инициативной группой.

Необходимость проведения промежуточных выборов в мажоритарном избирательном округе Хони и Вани возникла после того, как депутат из этого округа, представитель Грузинской мечты Григол Лилуашвили покинул Парламент в декабре прошлого года и занял пост заместителя начальника Службы государственной безопасности.






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