В Тбилиси ждут ответных мер Москвы на решение о высылке российского дипломата из Грузии

31.03.2018 16:30 Российская сторона пока не направляла ноту по ответным мерам, предполагающим, предположительно, депортацию одного грузинского дипломата из Секции интересов Грузии в РФ при посольстве Швейцарии в ответ на высылку одного российского дипломата из Тбилиси, сообщили "Интерфаксу" в МИД Грузии.



В МИД Грузии также оставили без ответа вопрос, кто из российских дипломатов был объявлен грузинской стороной персона нон грата из-за "дела Скрипаля".



Ранее Москва объявила о введении зеркальных ответных мер в отношении 23 стран, выславших российских дипломатов из солидарности с Великобританией, обвиняющей Россию в отравлении в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.



В МД РФ отметили, что, "с учетом того, что в последний момент к перечисленным странам решили присоединиться Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств".



В Секции интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии не комментируют журналистам, кто из 10 сотрудников по требованию грузинского МИД в ближайшие дни должен вернуться на родину.



По данным МИД Грузии, в Секции интересов Грузии в Москве в настоящее время работают 8 грузинских дипломатов.



В отсутствии официальных комментариев в Тбилиси грузинские эксперты не исключают, что ответные меры Москвы на высылку российского дипломата могут быть не только "зеркальными". По их мнению, очень болезненным для Грузии может оказаться возможное введение ограничения на экспорт грузинской сельхозпродукции и вина в Россию, которое может быть официально связано не с дипломатическим демаршем Грузии, а с возможной "некондиционностью" грузинской продукции.



Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила журналистам, что решение о высылке российского дипломата было "продуманным и принятым на основании анализа".



Как сообщалось, министерство иностранных дел Грузии 29 марта осудило "использование химического оружия на территории Соединенного Королевства" и приняло решение о выдворении из страны сотрудника Секции интересов России при посольстве Швейцарской Конфедерации в Грузии.















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