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Цулукиани: Мы должны изучить опыт других стран, как функционируют в Высшем совете юстиции


31.03.2018   16:39
Министр юстиции Тея Цулукиани считает, что опыт западных и европейских стран в функционировании Высшего совета юстиции необходим.

Как сказала Цулукиани, она готова обсудить этот вопрос вместе с Высшим советом юстиции.

«У меня есть единственный совет Высшему совету юстиции, прежде чем будет принято какое – либо решение, мы должны сесть и обсудить его. Я готова принять участие в этом и изучить опыт всех западных и европейских стран, посмотреть, как в этих странах действуют в Высшем совете юстиции.

В некоторых странах он называется Высшей коллегией и Советом. Нам нужно найти золотую середину. Для чего? — Чтобы иногда Совет смог работать без Министерства юстиции, журналиста, адвоката или случайного прохожего на улице, глаз и ушей, потому что в их условиях работы им нужно рассматривать много серьезных вопросов.

Давайте обсудим, когда подобные заседания должны быть полностью открыты. Это происходит как в парламенте, когда мы можем присутствовать на заседании комитета. Изучение зарубежного опыта и поиск золотой середины очень важен — заседание должно быть прозрачным, но должны быть созданы и рабочие условия. Крайне важно, чтобы Совет принял участие в процессе восстановления доверия к корпусу судей », — сказала Цулукиани.

На этом этапе министр не конкретизирует, что процедура открытия или закрытия заседания будет записана в регламенте или в законодательстве.






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