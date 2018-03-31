Цулукиани: Мы должны изучить опыт других стран, как функционируют в Высшем совете юстиции

31.03.2018 16:39 Министр юстиции Тея Цулукиани считает, что опыт западных и европейских стран в функционировании Высшего совета юстиции необходим.



Как сказала Цулукиани, она готова обсудить этот вопрос вместе с Высшим советом юстиции.



«У меня есть единственный совет Высшему совету юстиции, прежде чем будет принято какое – либо решение, мы должны сесть и обсудить его. Я готова принять участие в этом и изучить опыт всех западных и европейских стран, посмотреть, как в этих странах действуют в Высшем совете юстиции.



В некоторых странах он называется Высшей коллегией и Советом. Нам нужно найти золотую середину. Для чего? — Чтобы иногда Совет смог работать без Министерства юстиции, журналиста, адвоката или случайного прохожего на улице, глаз и ушей, потому что в их условиях работы им нужно рассматривать много серьезных вопросов.



Давайте обсудим, когда подобные заседания должны быть полностью открыты. Это происходит как в парламенте, когда мы можем присутствовать на заседании комитета. Изучение зарубежного опыта и поиск золотой середины очень важен — заседание должно быть прозрачным, но должны быть созданы и рабочие условия. Крайне важно, чтобы Совет принял участие в процессе восстановления доверия к корпусу судей », — сказала Цулукиани.



На этом этапе министр не конкретизирует, что процедура открытия или закрытия заседания будет записана в регламенте или в законодательстве.















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