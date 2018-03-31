Квирикашвили: В течение следующих десяти лет финансирование самоуправлений должно увеличиться почти в два раза

31.03.2018 16:46 В течение следующих десяти лет финансирование самоуправлений должно увеличиться почти в два раза, - об этом заявил премьер-министр Грузии, председатель партии «Грузинская мечта» Георгий Квирикашвили.

Георгий Квирикашвили выступил на собрании представителей партии в Мцхета.



«В течение следующих десяти лет финансирование самоуправлений должно увеличиться почти в два раза. Это означает, что центры принятия решений переместятся в регионы, в районы. Люди в регионах, на местах будут решать, какие проекты финансировать и у них для этого будет финансовый ресурс. Это очень важное преобразование нашей страны», - заявил Квирикашвили.



Премьер коснулся вызовов, перед которыми стоит страна, в том числе, с точки зрения экономики и безопасности.



«Конечно, в стране много вызовов, как с точки зрения экономического развития, так и безопасности, но мы думаем, что та прагматичная политика, которую избрало правительство «Грузинской мечты», и которая осуществляется в нашей стране шаг за шагом, обязательно приведет нашу страну к заветной цели, объединению нашей страны и созданию благополучия для каждой семьи, чтобы каждая семья могла обеспечить достойные условия. Это первая задача для нашей страны, наших властей. Тут роль каждого человека, каждого активиста по-настоящему неоценима... Я уверен, что мы достигнем еще большего успеха при еще большей консолидации, еще большей активизации, строительстве партийных организаций, укреплении роли самоуправления», - заявил Квирикашвили.

















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