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Губернатор Шида Картли Каха Самхарадзе продолжит работу на должности губернатора Самцхе-Джавахети
31.03.2018 17:16
Губернатор Шида Картли Каха Самхарадзе продолжит работу на посту губернатора Самцхе-Джавахети.
Как заявили Первому каналу в пресс – службе губернии Шида Картли, по распоряжению правительства, Каха Самхарадзе уже назначен губернатором Самцхе-Джавахети.
Самхарадзе занял должность губернатора Шида Картли в феврале 2017 года.
Что касается губернатора Самцхе-Джавахети Акакия Мачутадзе, он будет губернатором Шида Картли.
Мачутадзе занимал пост губернатора Самцхе-Джавахети с 2013 года. До этого был руководителем областного управления Самцхе-Джавахети агентства (департамент) государственной безопасности МВД.
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