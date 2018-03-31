Губернатор Шида Картли Каха Самхарадзе продолжит работу на должности губернатора Самцхе-Джавахети

31.03.2018 17:16 Губернатор Шида Картли Каха Самхарадзе продолжит работу на посту губернатора Самцхе-Джавахети.



Как заявили Первому каналу в пресс – службе губернии Шида Картли, по распоряжению правительства, Каха Самхарадзе уже назначен губернатором Самцхе-Джавахети.



Самхарадзе занял должность губернатора Шида Картли в феврале 2017 года.



Что касается губернатора Самцхе-Джавахети Акакия Мачутадзе, он будет губернатором Шида Картли.



Мачутадзе занимал пост губернатора Самцхе-Джавахети с 2013 года. До этого был руководителем областного управления Самцхе-Джавахети агентства (департамент) государственной безопасности МВД.















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