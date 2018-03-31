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Квирикашвили: Последовательным шагам по объединению нашей страны с учетом защиты наших национальных интересов и поддержанию мира альтернативы нет
31.03.2018 17:47
«Недавно мы предали земле тело одного нашего грузинского героя, которого не сломили и не смогли заставить сказать слова против интересов нашей родины», — сказал премьер-министр Георгий Квирикашвили во время выступления на конференции Горийской окружной организации «Грузинской мечты».
По словам премьер-министра, для него большая честь находиться в городе, который перенес большую боль.
По словам премьер-министра, нет альтернативы прагматичной, последовательной политике, основанной на национальных интересах нашей страны, которая направлена на объединение Грузии и поддержание в стране мира.
«Для меня большая честь, находиться в городе, который является сердцем Грузии, городе, который страдал от большой боли. Недавно мы предали земле тело одного нашего грузинского героя, которого не сломили и не смогли заставить сказать слова против интересов нашей родины.
Когда случаются такие истории, это еще больше укрепляет нас изнутри и с другой стороны, также укрепляет веру в то, что нет альтернативы прагматичной, последовательной политике, основанной на национальных интересах нашей страны, которая направлена на объединение Грузии и поддержание в стране мира.
Я преклоняюсь перед всеми гражданами, которые живут в этом прекрасном городе, и который неоднократно демонстрировал свой героический дух всей стране », — сказал премьер-министр.
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