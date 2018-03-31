Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили: Мы должны достойно нести ответственность


31.03.2018   17:48
Я убежден, что жертвы, которые понесла наша страна, не будут напрасными, и мы должны достойно нести за эту ответственность », — сказал премьер-министр Георгий Квирикашвили во время выступления на конференции Горийской окружной организации «Грузинской мечты». Премьер-министр говорил о дне референдума, который отмечается сегодня.

«У меня есть большая надежда и уверенность в том, что мы вместе сможем построить такую страну, о которой мечтал грузинский народ 31 марта 1991 года, когда дал голос на референдуме о совершенно новой траектории развития независимой Грузии.

«Это стало основой для многих волн к действиям, но я убежден, что жертва, которую потерпела наша страна, не будет напрасной, и мы должны достойно нести эту ответственность», — заявил премьер-министр.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Более 600 тысяч жителей Грузии задолжали ломбардам
Общий внешний долг Грузии по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 17,2 млрд. долларов США
Дочка «Интер РАО» открыла в Тбилиси первую с 1981 года подстанцию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Венесуэльская оппозиция выступает за отмену признания Абхазии и Цхинвальского региона
Путин сменил наместника в оккупированной Абхазии
Почему участились «частные визиты» в Абхазию
В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Посол ЕС в Армении: Для ЕС важен вклад Армении в дело развития европейской культуры
Квирикашвили: Сотрудничество или дружба с политической силой, которая оставила нам наследие 2008 года, исключено
Цулукиани: Выдворением сотрудника секции интересов России Грузия выразила солидарность западному миру
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна