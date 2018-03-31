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Квирикашвили: Мы должны достойно нести ответственность
31.03.2018 17:48
Я убежден, что жертвы, которые понесла наша страна, не будут напрасными, и мы должны достойно нести за эту ответственность », — сказал премьер-министр Георгий Квирикашвили во время выступления на конференции Горийской окружной организации «Грузинской мечты». Премьер-министр говорил о дне референдума, который отмечается сегодня.
«У меня есть большая надежда и уверенность в том, что мы вместе сможем построить такую страну, о которой мечтал грузинский народ 31 марта 1991 года, когда дал голос на референдуме о совершенно новой траектории развития независимой Грузии.
«Это стало основой для многих волн к действиям, но я убежден, что жертва, которую потерпела наша страна, не будет напрасной, и мы должны достойно нести эту ответственность», — заявил премьер-министр.
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