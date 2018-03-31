Квирикашвили: Мы выполняем обещания, в большинстве случаев, было сделано гораздо больше

31.03.2018 17:50 «Мы выполняем обещания, в большинстве случаев, было сделано гораздо больше», — заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили в своем выступлении на региональной конференции «Грузинской мечты» во Мцхета.



По словам премьер-министра, выбор делегатов «Грузинской мечты» в Мцхетском районе, которые будут избраны в управляющие органы на съезде партии, очень важен.



«Мы считаем, что укрепление «Грузинской мечты» как политической организации и активизация партийной жизни в регионах — наша самая важная задача. Я считаю, что партия особенно активна в молодежном крыле, и это особенно важно, когда мы внедрили совершенно новый способ укрепления самоуправления, что является важным приоритетом для нашей партии и правительства. Это включает в себя усиление роли самоуправления в политической жизни страны, укрепление исполнительной функции региональных органов в принятии решений и это еще более важно в контексте укрепления партийной организации, и особенно на молодежном фланге, потому что мы считаем, что наш потенциал здесь гораздо больше», — заявил премьер-министр.



Георгий Квирикашвили отметил, что во Мцхетском районе было осуществлено много нужных проектов для населения.



«Я думаю, что члены партии должны знать, потому что нам действительно есть чем гордиться. Я хотел бы подробно рассказать о проектах, которые были реализованы конкретно в этом районе и в регионе Мцхета-Мтианети », — сказал премьер-министр.



Георгий Квирикашвили детально рассказал о проектах, реализованных в Мцхетском районе.



По его словам, было сделано гораздо больше обещаний, которые были даны ранее, но в то же время этого недостаточно, и идет работа над тем, чтобы все семьи почувствовали благополучие и и все проводимые реформы отразились бы на положении каждой семьи.



«Как вы видите, мы выполняем обещания, в большинстве случаев, было сделано гораздо больше, но в то же время мы знаем, что этого недостаточно, чтобы каждая семья в нашей стране смогла почувствовать благополучие и все проводимые реформы отразились бы на положении каждой семьи. Для этого нам необходимо максимально консолидировать нашу партийную организацию. Именно для этого проводится данная конференция.



Конечно, в стране много вызовов, как с точки зрения экономического развития, так и со стороны безопасности, но мы считаем, что та прагматичная политика, которую избрало правительство «Грузинской мечты» и которая осуществляется последовательно, приведет нашу страну к заветной цели – объединению Грузии и созданию благополучия для каждой семьи, которые могли быть в состоянии обеспечить себе достойные условия жизни. Это первая задача для нашей страны, нашего правительства.



Роль каждого человека, каждого активиста в достижении этой цели неоценима. Я хочу поблагодарить каждого человека, который положил хоть один кирпич в строительство данного успеха, которого мы достигли. Я уверен, что мы достигнем еще большего успеха с большей консолидацией, еще более активно, создавая партийные организации, укрепляя роль органов самоуправления.



В течение следующих десяти лет финансирование самоуправления должно быть увеличено почти в два раза. Это означает, что центры принятия решений будут перемещаться из центра в регионы. Люди в регионах сами будут решать на месте, какие проекты будут финансироваться, и у них будут соответствующие финансовые ресурсы. Это очень важная трансформация нашей страны, и я уверен, что эта очень важная реформа, в условиях нашего правительства, будет успешно осуществлена», — сказал премьер.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

