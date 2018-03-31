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Россия собирается выслать более 50 британских дипломатов
31.03.2018 20:39
Россия собирается выслать более 50 британских дипломатов в качестве зеркальной меры на решение Великобритании выдворить сотрудников российских диппредставительств. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
30 марта в Москве объявили об ответных мерах руководителям дипмиссий ряда западных стран, которые выслали российских дипломатов.
Напомним, что отношения между Лондоном и Москвой осложнились после отравления 4 марта в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон обвиняет Москву в использовании нервно-паралитического вещества.
В начале марта британские власти выслали 23 российских дипломата, за этим последовали аналогичные шаги со стороны 29 стран мира.
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