Россия собирается выслать более 50 британских дипломатов

31.03.2018 20:39 Россия собирается выслать более 50 британских дипломатов в качестве зеркальной меры на решение Великобритании выдворить сотрудников российских диппредставительств. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



30 марта в Москве объявили об ответных мерах руководителям дипмиссий ряда западных стран, которые выслали российских дипломатов.



Напомним, что отношения между Лондоном и Москвой осложнились после отравления 4 марта в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон обвиняет Москву в использовании нервно-паралитического вещества.



В начале марта британские власти выслали 23 российских дипломата, за этим последовали аналогичные шаги со стороны 29 стран мира.















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