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Автомашина российского диппредставительства совершила ДТП в Киеве
01.04.2018 12:02
Сегодня в Киеве, около 00:30 на Нижнем Вале, 17/8, случилась авария с участием автомобиля дипломатического представительства России.
Как сообщает «Киев Оперативный» в Facebook, участниками аварии стали автомобиль дипломатического представительства РФ Volkswagen (н.з. #D001067) и припаркованный автомобиль такси KIA (н.з. AA3466EE).
Отмечается, что по информации о свидетелей, водитель Volkswagen просто крутанул рулем в припаркованную машину, изрядно повредив ее.
«Также, говорят, что пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а водитель находится с признаками опьянения. Тест на Драгер (алкотест - ред.) проходить отказался», – говорится в сообщении.
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