|
Президент Беларуси призвал бизнесменов искать альтернативы российскому рынку
02.04.2018 10:59
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал бизнесменов искать альтернативы российскому рынку. По информации ria.ru, причиной этого называется запрет на поставку в Россию некоторых белорусских сельскохозяйственных продуктов.
По словам Лукашенко, он хочет встретиться российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить вопросы касательно этого запрета. Однако в тоже время он призвал белорусских предпринимателей думать о расширении рынков.
«Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы. Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть», - заявил президент Лукашенко.
По его словам, в Россию завезли новозеландское сухое молоко. «Кто-то откаты получил за это сухое молоко из Новой Зеландии. Во-первых, что привезли, чем народ кормят? Но это их проблема. Они этого не понимают и понимать не хотят. Потому что везде откаты», - сказал Лукашенко.
Россия и Беларусь уже несколько лет ведут споры из-за поставок сельскохозяйственной продукции, в частности, молока, мяса, молочных и мясных продуктов. Россельхознадзор периодически вводит запреты на ввоз белорусских продуктов, обосновывая это проблемами с ее качеством. Так, в феврале Россельхознадзор запретил поставки в Россию молочной продукции из Беларуси.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна