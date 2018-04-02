Президент Беларуси призвал бизнесменов искать альтернативы российскому рынку

02.04.2018 10:59 Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал бизнесменов искать альтернативы российскому рынку. По информации ria.ru, причиной этого называется запрет на поставку в Россию некоторых белорусских сельскохозяйственных продуктов.



По словам Лукашенко, он хочет встретиться российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить вопросы касательно этого запрета. Однако в тоже время он призвал белорусских предпринимателей думать о расширении рынков.



«Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы. Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть», - заявил президент Лукашенко.



По его словам, в Россию завезли новозеландское сухое молоко. «Кто-то откаты получил за это сухое молоко из Новой Зеландии. Во-первых, что привезли, чем народ кормят? Но это их проблема. Они этого не понимают и понимать не хотят. Потому что везде откаты», - сказал Лукашенко.



Россия и Беларусь уже несколько лет ведут споры из-за поставок сельскохозяйственной продукции, в частности, молока, мяса, молочных и мясных продуктов. Россельхознадзор периодически вводит запреты на ввоз белорусских продуктов, обосновывая это проблемами с ее качеством. Так, в феврале Россельхознадзор запретил поставки в Россию молочной продукции из Беларуси.















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