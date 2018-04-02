60 российским дипломатам, выдворенным из США, запретили въезд в Украину

02.04.2018 10:59 60 российским дипломатам, выдворенным из США, запретили въезд в Украину. Информацию об этом распространила Служба безопасности Украины.



По сообщению официальной веб-страницы ведомства, дипломатам запрещен въезд в страну на пять лет.



"Их действия несовместимы с действиями дипломатов. 48 дипломатам из российского посольства и 12 из Организации объединенных наций запрещен въезд в страну сроком на пять лет"- сказано в заявлении.



Напомним, что более чем двадцать стран, в том числе Грузия, выслали из своих стран российских дипломатов за отравление нервнопаралитическим веществом бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

















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