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60 российским дипломатам, выдворенным из США, запретили въезд в Украину
02.04.2018 10:59
60 российским дипломатам, выдворенным из США, запретили въезд в Украину. Информацию об этом распространила Служба безопасности Украины.
По сообщению официальной веб-страницы ведомства, дипломатам запрещен въезд в страну на пять лет.
"Их действия несовместимы с действиями дипломатов. 48 дипломатам из российского посольства и 12 из Организации объединенных наций запрещен въезд в страну сроком на пять лет"- сказано в заявлении.
Напомним, что более чем двадцать стран, в том числе Грузия, выслали из своих стран российских дипломатов за отравление нервнопаралитическим веществом бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.
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