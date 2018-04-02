Ответственность за предоставление ложной информации, за ложные показания и отказ от дачи показаний может быть ужесточена

02.04.2018 11:36 Уголовная ответственность за предоставление ложной информации, за ложные показания и отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний, за укрывательство преступления, недонесение о преступлении, а также санкции, предусмотренные Уголовным кодексом, могут быть ужесточены.



Министерство ВД выступает с инициативой пересмотра статей 370, 371, 375 и 376 УК Грузии. Проект готов к рассмотрению и обсуждение в парламенте начнется в ближайший период.



Согласно ныне действующему УК, отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст.371), наказывается штрафом или общественно полезным трудом на 120 до 180 часов, или исправительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до 4 лет. Согласно подготовленному проекту, данное действие в виде санкции устанавливается лишение свободы на срок до 6 лет.



Кроме того, укрывательство и недонесение о преступлении тяжкой и особо тяжкой категории не будет предусматривать штраф, а сроки лишения свободы увеличатся.



Запланированные изменения в Уголовный кодекс будут представлены на ближайшем заседании парламентского бюро.

















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