Комиссию по «поправкам Гиргвлиани» будет финансировать резервный фонд президента

02.04.2018 12:04 Меморандум о взаимосотрудничестве оформлен между администрацией президента Грузии и Ассоциацией адвокатов.



По информации администрации президента Грузии, цель меморандума – поддержка тех мероприятий, которые обеспечат изучение дел репрессированных в Грузии в 2005-2012 годах адвокатов и осужденных по политическому признаку, либо считающихся преследуемыми лиц. Это позволит лицу восстановить нарушенные права.



Временная комиссия «Реабилитации репрессированных в ближайшем прошлом адвокатов», в случае обращения адвокатов и признанных политзаключенными лиц, будет изучать их дела, подготовит заключения и поможет в том, чтобы суд вновь рассмотрел их дела.



Комиссия будет также помогать желающим обратиться в прокуратуру по вопросу расследования преступлений со стороны правоохранительных органов.



Меморандум оформили глава администрации президента Грузии и председатель Ассоциации адвокатов Грузии.















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