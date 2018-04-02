Каладзе дал «Сити институту» срок до июня для завершения работы на генпланом города

02.04.2018 12:34 Исходя из того, что наличие генерального плана землепользования является важнейшим для Тбилиси, мы приняли решение позволить завершить «Сити институту» свои полномочия, — об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил на брифинге сегодня.



«Как известно, мы обещали столице принять генеральный план. С первого дня моего прихода в мэрию мы интенсивно работаем с группой по генплану для совершенствования документа. В процесс оценки и анализа мы подключили международных экспертов, специалистов в различных областях. В результате были представлены замечания и указания, которые обсуждались публично. Соответственно, мы убедились, что материалы, представленные в существующем виде, не могут быть приняты. Концепция, представленная «Сити институтом», собрана в первых 5 этапах — зеленый город, компактна и объединена — приемлема для нас. Главное для нас, чтобы заложенная в генплан концептуальная часть была выполнима как можно легче, в разумный срок и максимально приближена к требованиям каждого гражданина, это должно было быть представлено в 6-ом этапе», — заявил Каха Каладзе.



По его словам, дискуссия вокруг генплана завершена.



«Исходя из того, что наличие генерального плана для Тбилиси имеет важнейшее значение, мы приняли решение позволить «Сити институту» завершить выполнение своих обязательств. У нас есть ожидания, и мы всячески будем содействовать тому, чтобы «Сити институт» представил действенный, рассчитанный на долгосрочную перспективу и качественный материал», — отметил Каха Каладзе.



По его словам, у «Сити института» есть срок до первого июня, чтобы представить окончательную документацию.















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