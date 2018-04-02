Важно, чтобы люди, имеющие статус политзаключенного, имели возможность доказать свою правду - президент

02.04.2018 15:00 Очень важно, чтобы люди, имеющие статус политического заключенного, имели возможность доказать свою правду, - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.



Георгий Маргвелашвили рассказал о меморандуме, оформленном между администрацией президента и Ассоциацией адвокатов в связи с т.н. поправками Гиргвлиани, в рамках которого ассоциация поможет лицам, имеющим статус политзаключенного, в пересмотре их дел.



По словам президента, феномен, имевший место при прежнем правительстве, оценен обществом как насилие и системное преступление, и кроме этой политической оценки, также был создан законодательный акт об амнистии, но затем этот процесс не продвинулся вперед.



«В 2012 году парламент Грузии установил факты политических преследований и составил список людей, которых преследовали по политическим мотивам. К сожалению, за эти годы дело дальше этого шага значительно не продвинулось. Мы неоднократно подчеркивали необходимость довести этот процесс до конца, но, к сожалению, этот вопрос пока не решен, и я скажу больше, на этом этапе, мы увидели в определенной мере обратный процесс, когда вместо оздоровления судебной системы (чего ожидало грузинское общество), в частых случаях мы получили такие назначения, которые вызвали искреннее возмущение в обществе. В начале этого года вновь появилась инициатива осуществления т.н. поправок Гиргвлиани, которую я, естественно, поддержал. Но до сих пор у нас нет какого-либо реального документа, о котором мы можем говорить», - сказал Маргвелашвили.



По мнению президента Грузии, т.н.поправки Гиргвлиани должны учитывать несколько важных аспектов. В частности, это должно быть усовершенствование юридической базы правового преследования, но не только это.



«Необходимо поправками исправить ту несправедливость, которая существует в правоохранительной и судебной системе в лице тех людей, которые осуществляли это преследование, с чьими именами связан тот список политзаключенных, при ежедневном исполнении которого происходило преследование, а затем вынесение этим людям приговора в судебной системе. Также очень важно, чтобы люди, которым мы законом присвоили статус политзаключенного, имели возможность доказать свою правоту», - заявил президент Грузии.















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