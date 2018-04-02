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Мы вместе должны сохранить в стране стабильность - Квирикашвили


02.04.2018   15:22
Объединение нашей страны есть и остается одной из важнейших задач и деоккупация нашей страны является задачей номер один для наших властей, — об этом председатель партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия», премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в ходе выступления на конференции руставской окружной организации «Грузинской мечты».

По его словам, внешняя и внутренняя политика Грузии направлена на то, чтобы стабильностью с одной стороны, и последовательной внешней политикой с другой стороны, осуществилось объединение страны.

«Конечно, мы вместе должны сохранить в стране стабильность той прагматичной и последовательной политикой, которую осуществляем.

Наша внешняя и внутренняя политика направлена на то, чтобы стабильностью с одной стороны, и последовательной внешней политикой с другой стороны, осуществилось объединение страны, экономическое развитие нашей страны стало необратимым, и мы достигли уровня развития стран Восточной Европы. Для этого нам нужен не один год стабильного развития и мы последовательно, вместе с вами выполним эту задачу», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.






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