Президент Латвии одобрил перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения

02.04.2018 15:28 В Латвии утвердили реформу по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Решение принял президент страны Раймондс Вейонис, сообщает пресс-служба главы государства.



Реформа предполагает, что школы нацменьшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском останутся только для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для «предметов, связанных с культурой и историей».



«Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать. Это создаст более сплоченное общество и сильное государство», — отметил Вейонис.



По его словам, у детей по-прежнему будет возможность изучать предметы, связанные с национальными меньшинствами, их идентичностью и культурой, поддерживать свои корни и многосторонне развивать свою личность.



Постепенная реализация реформы начнется с 1 сентября будущего года.















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