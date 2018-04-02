Квирикашвили: Двери «Грузинской мечты» открыты для всех, кто хочет участвовать в строительстве страны

02.04.2018 15:40 Наша цель — укрепление партийной организации, институциональное строительство, чтобы, особенно в регионах, участие наших граждан было максимальным, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в ходе выступления на конференции руставской окружной организации «Грузинской мечты».



Как отметил Георгий Квирикашвили, двери «Грузинской мечты» открыты для всех, кто хочет участвовать в строительстве страны.



«Как вы знаете, городу Рустави исполняется 70 лет. Я рад, что в это время нам выпала честь приехать в этот действительно очень важный регион и в его центре говорить о том, какие достижения есть у нас. Хочу, чтобы активисты нашей партии знали об этих достижениях, так как это, в определенной мере, привносит гордость каждому из нас, потому, что в этих достижениях очень важна роль каждого из вас».



Премьер отметил, что цель партии — укрепление партийной организации, институциональное строительство, чтобы, особенно в регионах, участие граждан было максимальным.



«Двери «Грузинской мечты» открыты для всех, кто хочет участвовать в строительстве страны, однако необходимо оценить вклад тех людей, которые стоят рядом с нами со дня основании партии, с осени 2011 года и принимали активное участие в строительстве нашей страны, в важнейшем отрезке в истории нашей страны», — обратился Георгий Квирикашвили к участникам конференции.















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