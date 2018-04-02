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Квирикашвили: Деоккупация страны является задачей номер один для властей
02.04.2018 21:54
Мы все вместе должны суметь сохранить в стране стабильность той прагматичной и последовательной политикой, которую осуществляем, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на конференции руставской окружной организации «Грузинской мечты».
По его словам, объединение страны было и остается одной из главнейших задач и деоккупация страны, разумеется, является задачей номер один для властей
«Именно поэтому наша внешняя и внутренняя политика направлена на то, чтобы, с одной стороны, стабильностью и, с другой стороны, последовательной внешней политикой достичь того, чтобы наша страна объединилась, чтобы экономическое развитие нашей страны стало необратимым, и мы достигли уровня развития стран Восточной Европы. Для этого нам нужен не один год стабильного развития, и мы последовательно, вместе с вами выполним эту задачу», - отметил Квирикашвили.
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