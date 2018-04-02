Президент подписал поправки к новой редакции Конституции

02.04.2018 21:55 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал поправки к новой редакции Конституции. Об этом сообщает администрация президента.



Данные изменения парламент принял 115 голосами на пленарном заседании 23 марта.



Изменения отразятся в Конституции, принятой в сентябре прошлого года, она вступит в силу в октябре нынешнего года, после присяги ново избранного президента страны.



Внесение корректив в новопринятую Конституцию было решено с целью осуществления нескольких содержательных изменений, в том числе, упразднения т.н. бонусной системы и одноразово, на выборах 2020 года допуска избирательных блоков.



В процессе обсуждения поправок в целом ряде статей осуществлены как содержательные, так и редакционные, терминологические и технические изменения.



Проект конституционного закона предусматривает следующие изменения: изымается т.н. бонусная система. Согласно новой версии, все нераспределенные парламентские мандаты последовательно получат политические партии, имеющие лучшие результаты.



Возможность принять участие в следующих парламентских выборах, кроме политических партий, будет и у избирательных блоков.



Кроме того, расширяются полномочия Конституционного суда в связи с признанием неконституционными избирательных норм и выборов. В частности, на три месяца увеличивается рассмотрения соответствующего иска. Также упраздняется запись, согласно которой вопрос конституционности выборов Конституционный суд решает с полного согласия списочного состава.



В новопринятой Конституции термина «выборщик» существовать не будет. «Выборщик» заменяется термином – «член избирательной коллегии».















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