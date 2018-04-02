Компромисса в вопросах территориальной целостности страны не будет - Квирикашвили

02.04.2018 22:01 Ни одного компромисса в суверенных решениях и территориальной целостности страны не будет, - об этом премьер-министр Грузии, председатель партии «Грузинская мечта» Георгий Квирикашвили заявил на конференции телавской окружной организации «Грузинской мечты».



По его словам, задачей номер один остается деоккупация и объединение страны.



По заявлению премьера, прагматичной и уравновешенной политикой возможно достичь долгосрочного мира и стабильности.



«Разумеется, задачей номер один остается деоккупация и объединение страны. В этом направлении, несмотря на вызовы, несмотря на тяжелейшие провокации, несмотря на существующие очень значительные риски безопасности, мы уверены, что этой прагматичной политикой, уравновешенной политикой, - но ни в коем случае эта политика не выйдет на компромиссы, ни одного компромисса в суверенных решениях и территориальной целостности страны не будет, - но возможно достичь долгосрочной стабильности и мира последовательностью, участием каждого из вас. Я уверен, что это возможно, это будет реальностью в Грузии и для этого потребуется не много лет», - отметил Георгий Квирикашвили.















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