3 700 000 лари из бюджета мэрии для системы паркинга - оппозиция говорит о коррупционной схеме

03.04.2018 12:08 После аннулирования договора мэрии с "Сити парком" для устройства системы паркинга из бюджета дополнительно было выделено 3 700 000 лари.



По информации ведомства, транспортная компания должна потратить сумму для соответствующих работ.



Оппозиция говорит о предположительной коррупции, поскольку покупка необходимого инвентаря для этих работ произойдет без тендера по упрощенной закупке.



Оппозиция обращается к Кахе Каладзе со специальным заявлением, и требует от мэра пояснения в связи с новой системой парковки, поскольку по информации депутатов, планируется повысить стоимость парковки.



"До сих пор не ясна картина, что мэрия собирается делать по отношению парковки. Из бюджета без тендера уже выделено на парковку 3 700 000 лари, однако это не касается урегулирования системы паркинга, это те расходы, которые связаны с уходом данной компании. Они собираются поднять стоимость парковки, а также собираются увеличить штрафы"- заявил член ЕНД Ираклий Надирадзе.

















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