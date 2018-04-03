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Ужесточаются штрафные санкции объектам массового скопления людей за деятельность без страховки


03.04.2018   12:09
Согласно поправкам, которые вносятся в «Кодекс об административных правонарушениях», в отношении объектов массового скопления людей устанавливаются административные штрафы за осуществления деятельности без обязательной страховки гражданской ответственности в отношении третьего лица.

Согласно инициативе, собственник торгового центра или рынка, который будет осуществлять деятельность без обязательной страховки по возмещению ущерба жизни и здоровью третьего лица будет оштрафован на 1000 лари.

Кроме того, владельцы авто и газозаправочных станций, осуществляющие деятельность без соответствующей обязательной страховки, также будут оштрафованы на 1000 лари за каждый объект в отдельности.

Собственники гостиниц или домов отдыха вместимостью более 100 человек в случае отсутствия страховки будут оштрафованы на 5000 лари.

Повторное нарушение будет наказываться штрафом в двойном размере. Данные поправки будут инициированы в ходе сегодняшнего заседания бюро парламента.






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