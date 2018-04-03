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Габуния: Чем дальше Михаил Саакашвили, тем он более отчаянный, грозный и заметный
03.04.2018 14:29
«Михеил Саакашвили может легко выиграть в номинации самый несерьёзный политик в мире», — об этом заявил председатель комитета по самоуправлению Заза Габуния, который прокомментировал последние заявления экс – президента Грузии.
По словам Габуния, президентские выборы в Грузии и предвыборный марафон пройдут так же, как и ранее, где бывший президент говорил о своей предвыборной программе издалека.
«Я несерьёзно сморю на очередные его выходки. Пускай приезжает и проводит кампанию вместе со своей партией. Экс – президент подстрекает своих сторонников. Его попытка, говорить о вопросах связанных со сменой сегодняшних властей издалека, выглядит более отчаянной, грозной и заметной. Особенно. Когда это касается выборов. Я несерьёзно смотрю на его заявления», — заявил Заза Габуния.
Экс – президент Грузии распространил видеообращение в котором заявил, что приедет в Грузию и осуществит все программы со своей командой.
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