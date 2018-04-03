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Каладзе: Вопрос о проведении военного парада на 26 мая будет обсужден в команде
03.04.2018 16:05
По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, вопрос о том, будет ли проведен военный парад в День независимости Грузии 26 мая, будет обсуждаться в команде.
По словам Каладзе, вся информация о праздничных мероприятиях ко Дню независимости будет озвучена в ближайшее время.
«Мы обсудим этот вопрос в команде и решение станет известно в ближайшее время. У меня пока нет точной информации, состоится или нет военный парад», — отметил мэр Тбилиси.
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