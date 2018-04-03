|
В парламенте между депутатами произошло противостояние (Видео)
03.04.2018 16:13
На заседании комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов между депутатами произошло противостояние.
Член парламентского большинства Гия Гачечиладзе и лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе начали оскорблять друг друга.
Законодателей успокоили приставы.
На заседании комитета выступал министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, который рассказывал о ситуации в Даба Казрети.
В ходе дискуссии депутат Гия Гачечиладзе обратился к Георгию Вашадзе и сказал, что за ситуацию в Казрети несут ответственность бывшие власти в связи с решениями, принятыми в министерстве юстиции. После этого между депутатами началась конфронтация.
На данный момент заседание комитета прервано.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна