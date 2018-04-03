В парламенте между депутатами произошло противостояние (Видео)

03.04.2018 16:13 На заседании комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов между депутатами произошло противостояние.



Член парламентского большинства Гия Гачечиладзе и лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе начали оскорблять друг друга.



Законодателей успокоили приставы.



На заседании комитета выступал министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, который рассказывал о ситуации в Даба Казрети.



В ходе дискуссии депутат Гия Гачечиладзе обратился к Георгию Вашадзе и сказал, что за ситуацию в Казрети несут ответственность бывшие власти в связи с решениями, принятыми в министерстве юстиции. После этого между депутатами началась конфронтация.



На данный момент заседание комитета прервано.





















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