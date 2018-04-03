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В парламенте между депутатами произошло противостояние (Видео)


03.04.2018   16:13
На заседании комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов между депутатами произошло противостояние.

Член парламентского большинства Гия Гачечиладзе и лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе начали оскорблять друг друга.

Законодателей успокоили приставы.

На заседании комитета выступал министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, который рассказывал о ситуации в Даба Казрети.

В ходе дискуссии депутат Гия Гачечиладзе обратился к Георгию Вашадзе и сказал, что за ситуацию в Казрети несут ответственность бывшие власти в связи с решениями, принятыми в министерстве юстиции. После этого между депутатами началась конфронтация.

На данный момент заседание комитета прервано.









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