Ираклий Заркуа заявляет, что уличным торговцам выделят альтернативные площади под торговлю

03.04.2018 16:13 Депутат Тбилисского сакребуло Ираклий Заркуа заверяет, что правительство не бросит на произвол судьбы людей, занятых уличной торговлей, и более того, каждый муниципалитет работает над решением вопроса о выделении им альтернативных площадей, чтобы законодательные изменения были реализованы по-возможности безболезненно. Говоря о поправках в «Кодекс об административных правонарушениях» Ираклий Заркуа отметил, что в своих предвыборных обещаниях «Грузинская мечта» обещала населению, что не станет избегать принятия болезненных решений в Тбилиси, так как столица остро нуждается в решении имеющихся проблем.



«Это парковка, такси, хаотичная уличная торговля и городская застройка. Штраф за уличную торговлю составляет 20 лари, что не является эффективной превенцией. Прицепные транспортные средства, с одной стороны, занимают парковочные места, а с другой – создают пробки и антисанитарию.

Мы все должны договориться о том, что беспорядочная, осуществляемая без разрешения уличная торговля должна быть сдана в прошлое. Эти изменения может быть не будут популярны, но как ответственное правительство мы должны сделать этот шаг. Мы не ставим целью оштрафовать кого-либо, наша задача – упорядочить вопросы паркинга, уличной торговли и городской застройки», — заявил Заркуа.



Парламентский комитет по вопросам местного самоуправления поддержал в первом чтении поправки, согласно которым, штраф за размещение баннеров в непредусмотренном для этого месте будет увеличен с 50 лари до 200 лари. В случае повторного нарушения штраф вместо нынешних 500 лари составит 1000 лари.

Кроме того, планируется увеличить с действующих 500 лари до 1000 лари штраф за самовольное нанесение рисунков, символов и надписей на фасады зданий и дорожном покрытии. В случае повторного нарушения штраф составит 2000 лари. Кроме того, устанавливается штраф за изменение цвета окраски здания или строения, который составит 200 лари. Штраф за уличную торговлю на территории Тбилиси, осуществляемую без разрешения, вместо 20 лари составит 50 лари. В случае повторения данного нарушения штраф составит уже 300 лари.















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